Moskou boos om afzegging bezoek Britse minister Boris Johnson

Het schrappen van het bezoek roept volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de vraag op of het nog wel zin heeft met de Britten te praten. Groot-Brittannië zou geen echte invloed hebben op internationale kwesties omdat het 'in de schaduw staat' van strategische partners, waarmee vermoedelijk wordt gedoeld op de Verenigde Staten.

'De poedel van Washington'

Johnson ligt ook in eigen land onder vuur vanwege het besluit. De buitenlandwoordvoerder van de Schotse Nationale Partij SNP vroeg zich hardop af waarom het bezoek moest worden afgezegd. ,,Rex Tillerson gaat woensdag, dus het is niet zo dat we in een Koude Oorlog-situatie zitten waarin we niet met elkaar praten.''