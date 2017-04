Moslima's roepen fatwa uit over kindhuwelijk

Mogelijke terreurdaad verijdeld voor par­le­ments­ge­bouw Londen

17:05 Een met messen bewapende man is vandaag voor het parlementsgebouw in Londen gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle in Whitehall, waar meerdere ministeries zijn gevestigd. Een getuige spreekt van zeker drie messen.