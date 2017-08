Mostafa (28) moet gezin achterlaten in België na geboorte zoon

Eind vorig jaar waren Kelly en Mostafa dolgelukkig want ze waren in verwachting van een zoontje. De babyspulletjes werden verzameld. Het kinderbedje in elkaar gezet. Tot het koppel begin mei voor een verhoor naar de politie moest. Daar kregen ze te horen dat Mostafa terug moest naar Irak. Hij dreigde de bevalling te missen. ,,Gelukkig hebben we het tot nu toe samen kunnen beleven", zegt de kersverse mama. ,,Younes is op 19 juli 's avonds geboren in het ziekenhuis in Turnhout. Mostafa is héél de tijd bij mij geweest. Ik heb er veel aan gehad. Onze zoon is wel via een keizersnede op de wereld gekomen omdat de ontsluiting niet doorzette, maar uiteindelijk is het toch redelijk vlot en goed verlopen."

Politie aan deur

Ondertussen is het stel weer thuis. Kleine Younes doet het goed. ,,We proberen er elke seconde van te genieten", zegt Kelly. ,,Maar toen dinsdag de politie hier plotseling aan de deur stond om hem mee te nemen naar Brussel om op het vliegtuig te zetten, sloeg de schrik ons toch om het hart. Hij is niet mee gegaan. Maar het besef dat ze hier nu elke dag, elk uur, elke seconde weer kunnen staan: ja dat zorgt wel voor wat extra stress. Daarom proberen we nu ook zoveel mogelijk te genieten van elkaar. We nemen wel nauwelijks risico's. Mostafa komt niet buiten of we moeten héél dringend boodschappen nodig hebben. Maar dat is hoogst uitzonderlijk. We blijven liever thuis. We krijgen ook wel regelmatig bezoek."

Mostafa verloor in de jaren '90 zijn zus, grootouders, een tante en vijf neven en nichten bij een bombardement. Zijn ouders, broer en zus wonen in Nederland. In 2008 kwam hij in het kader van gezinshereniging naar Nederland. In 2012 liep zijn verblijfsvergunning af. Hij vroeg asiel aan in 2014, maar dat werd eind vorig jaar definitief geweigerd.

Visum