Motorrijder verongelukt, zijspan met zoontje (6) rolt nog meters door

'Racistisch' standbeeld omvergetrokken door demonstranten in VS

13:44 Betogers in de Amerikaanse staat North Carolina hebben een standbeeld van een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog omvergetrokken en vernield. Meteen daarna begonnen de antiracismedemonstranten erop te spugen en ertegenaan te trappen. Het protest in de stad Durham is een reactie op de mars van extreemrechts, afgelopen weekeinde in Charlottesville.