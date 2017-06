Mysterieus gif doodt 200 Franse katten

De afgelopen weken zijn er maar liefst tweehonderd katten gestorven. De Franse dierenbescherming wordt overspoeld met berichten. De organisatie is bang dat een dierenbeul de katten opzettelijk vermoordt.



Een van de slachtoffers is de 10-jarige kater Sylvestre. Zijn baasje, Stéphanie, werkt in een winkel in het Zuid-Franse dorp. ,,Waarschijnlijk is Sylvestre vergiftigd. Hij werd ziek en braakte iets blauws voor hij stierf'', aldus Stéphanie aan La Dépeche.