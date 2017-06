Na brexit komt tsjexit? Oud-president Tsjechië wil uit EU

Britse politie achterhaalt waar aanslagplegers hun messen kochten

13 juni De Britse politie heeft achterhaald waar de terroristen die op 3 juni in Londen een dubbele aanslag pleegden hun messen vandaan hadden. Het drietal stak in Borough Market met roze messen in op voorbijgangers. Ze kochten de steekwapens in een winkel in Oost-Londen, zo is vast komen te staan.