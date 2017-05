Na een truck, nu weer een bom. Terreurgolf in Europa houdt aan

Nog lang niet alles over de aanslag op een concertzaal in Manchester is bekend. Wel is duidelijk dat hij past in het patroon van aanslagen van de afgelopen twee jaar: een zo dodelijk mogelijke aanslag, gericht op niets vermoedende mensen. De dader gebruikte dit keer geen Kalasnikov of een truck, maar blies zichzelf (waarschijnlijk) op. Over zijn identiteit of motief is nog niets bekend. Maar het gebruik van een bom duidt op meer voorbereiding dan eerdere aanslagen met vrachtwagens in Berlijn en Nice.

De golf van aanslagen in Europa begon in januari 2015 in Parijs met de aanval op het redactielokaal van Charlie Hebdo en een Joodse winkel in de stad. Ze werden uitgevoerd door jihadisten. De aanslag op Charlie Hebdo was, hoe gruwelijk ook, nog beperkt in omvang en gericht op een specifiek doelwit: de redactie van een blad die de islam beledigd zou hebben.

Willekeurig

De aanslagen die daarop volgden waren veel willekeuriger en vooral bedoeld voor het zaaien van angst. In Parijs (terrassen, muziekzaal Bataclan), Brussel (metro, vliegveld), Nice (de boulevard), Berlijn (kerstmarkt), Londen (Westminster Bridge) en Manchester (concertzaal) vielen alles bij elkaar honderden willekeurige slachtoffers. Mensen die een avondje uit waren of simpelweg over straat liepen.

Meerdere van die aanslagen zijn gepleegd door aanhangers van de islamitische terreurorganisatie IS. Of de aanslagen zijn door die groep geclaimd. Dat is bij de aanslag in Manchester (nog) niet gebeurd. Wel laten IS-aanhangers op social media hun vreugde over de ontploffing merken. De band van aanslagplegers met IS is niet altijd even duidelijk. Soms gaat het om een vanuit IS-gebied aangestuurde terreurcel (Parijs, Brussel), soms om geradicaliseerde eenlingen die trouw zweren aan de kalief van IS en een dodelijk pad inslaan(Berlijn). Het is staand beleid geworden van IS. Nu de groep in Syrië en Irak in het nauw wordt gedreven, roept het haar aanhangers op aanslagen te plegen in het buitenland. Met alle middelen mogelijk: messen, vrachtwagens, bommen.

Londen

Na de grote aanslag in Londen in 2005 (metro, bus, 56 doden) bleef Groot-Brittanië lang verschoond van dergelijke aanslagen. Nu ligt het eiland plots midden in de storm. In maart reed bekeerling Khalid Masood (52) in op voetgangers op Westminster Bridge en op de stoep voor het Britse parlement. De man stond enige tijd als ‘geradicaliseerd’ op de radar bij de Britse inlichtingendiensten, maar werd van de lijst afgevoerd als ‘een randfiguur’. Dat bleek een misvatting. Masood doodde vijf mensen en stierf zelf.

Bom duidt op voorbereiding

Vier maanden later is het raak in Manchester. Maandagavond stierven 22 mensen en de aanslagpleger na een concert van Ariana Grande. Wie die dader was en of hij tot een netwerk behoorde is nog niet duidelijk. Maar waar de daders in Nice, Berlijn en Londen gebruik maakten van gestolen of gehuurde wagens, gebruikte deze man een bom. Dat duidt op een betere en langere voorbereidingsperiode dan bij eerder genoemde aanslagen. Ook in Parijs en Brussel werden bommen gebruikt.