Nabestaande 9/11 kijkt verdachte recht in de ogen

Een foto van Patricia als peuter in haar rode jurkje ging kort na de aanslagen de wereld rond. Toenmalig burgemeester Rudy Giuliani reikte postuum een medaille voor moed en zelfopoffering uit aan Moira Smith. Patricia mocht hem in ontvangst nemen. Op foto's is te zien hoe haar moeder de bebloede beurshandelaar Edward Nicholls in veiligheid brengt. Op die manier zou ze meer dan tien mensen geholpen hebben. Toen de zuidelijke toren van het World Trade Center instortte, maakte Moira echter geen schijn van kans. Tussen het puin werden haar politiebadge en haar pistoolholster teruggevonden.

Moederdag Op Moederdag keek de nu 17-jarige Patricia een van de al-Qaida-terroristen die verantwoordelijk geacht worden voor de aanslag recht in de ogen. Verdachte Yemeni Walid bin Attash zou onder meer onderzocht hebben hoe de beveiliging op luchthavens het best omzeild kon worden. De man zou de kapers van de vliegtuigen ook zelf geselecteerd en getraind hebben. Daarnaast zou hij ook geholpen hebben bij de voorbereiding van de zelfmoordaanslag op het Amerikaanse marineschip USS Cole in 2000. Daarbij kwamen zeventien Amerikanen om het leven. ,,Ik ben blij dat Patricia me vergezelt naar deze hoorzitting'', aldus haar vader Jim tegen Newsweek . ,,Zo kan ze met eigen ogen de monsters zien die de moord van haar moeder op hun geweten hebben. Zij zal de strijd voor rechtvaardigheid moeten verderzetten als mij dat de komende jaren niet meer lukt.''

Frustrerend

Patricia was op dat moment te jong om iets te beseffen, ze kan dus enkel afgaan op de verhalen die ze van anderen te horen krijgt. ,,En dat is het frustrerendste: hoe hard ik ook probeer, ik kan me niets van haar herinneren. Gelukkig hebben heel veel mensen haar gekend, zo ben ik toch nog veel over haar te weten gekomen.''



Volgens Jim lijkt Patricia heel veel op haar moeder. ,,De blik als iets haar niet zint, heeft ze van haar. De humor herken ik ook, net als de stommiteiten die ze soms uithaalt. Voor mij is dat hartverwarmend om te zien.''