Napels in greep van wrede babygangsters

Sinds anderhalf jaar is er sprake van een ware bendeoorlog in Napels, een onbedoeld gevolg van de arrestaties van oude bazen van de Camorra. Hierbij zetten clans steeds vaker jonge jongens in als huurmoordenaars. Ook de in Italië zeer populaire televisieserie Gomorra, geïnspireerd op de wereldwijde bestseller van journalist Roberto Saviano, zou een rol spelen. De jonge gangsters zouden de hoofdpersonages in deze film na willen doen die op brommers door de straten van Napels scheuren en met Kalasjnikovs in de lucht schieten. De jonge Camorristi zijn beruchter dan hun oudere collega's. Ze gaan sneller over op geweld en deinzen er niet voor terug toe te slaan op klaarlichte dag.



Het is moeilijk vat op de 'babygangs' te krijgen. Ze zijn op hun brommers net zo snel weer verdwenen als dat er geschoten wordt. Ze kammen de wijken van Napels af op zoek naar hun doelwit, waarvan ze de foto op hun mobiele telefoon hebben gedownload.



Ex-Camorrabaas Luigi Giuliano, die nu samenwerkt met justitie als zogeheten 'pentito' (spijtoptant) noemt als enige optie de kinderen van Camorra-families uit huis te plaatsen: 'Vaders en moeders die drugs verhandelen geven die normen en waarden door aan hun kinderen. Die kinderen kunnen niet anders dan opgroeien tot criminelen'.