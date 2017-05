Natuurverschijnsel: Zee licht blauw op aan Walcherse kust

Aan de Walcherse kust in Zeeland is sinds kort 's nachts een bijzonder natuurverschijnsel te zien. Daar licht de zee blauw op door zeevonk, een minuscuul lichtgevend diertje.

Amateurastronoom Klaas Jobse spotte het fenomeen voor het eerst elf dagen geleden bij Oostkapelle. ,,Ik durf niet te zeggen of zeevonk voor deze tijd van het jaar bijzonder is of niet, maar zoveel dagen achter elkaar heb ik het in ieder geval nog nooit gezien", vertelt hij.

Zeevonk (Noctiluca scintillans) is een eencellig beestje, een zogeheten zweephaardiertje, dat algen eet. Het heeft een lichtgevend enzym dat actief wordt bij beweging door bijvoorbeeld golfslag of in het kielzog van een boot.

Camera

Omdat de beestjes in groten getale aanwezig zijn aan het zeewateroppervlak, is het licht met het blote oog te zien. Volgens Jobse zie je de zeevonk echter beter op camera. ,,Een camera signaleert het blauwe licht beter."

Een aanrader om 's nachts naar het strand te komen, is het volgens hem niet. ,,De zeevonk is niet de hele nacht zichtbaar. Dat heeft te maken met het wisselen van de tij. Zeevonk is alleen zichtbaar in ondiep water. Het kan dus zomaar voorkomen dat je het een paar uur helemaal niet ziet."