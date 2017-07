'Nazischat van 111 miljoen gevonden voor kust IJsland'

De SS Minden ligt al 78 jaar op de bodem van de oceaan in de buurt van IJsland. Het schip voer in 1939 van Brazilië naar Duitsland. Toen de Britten de SS Minden in het vizier kregen, zou Hitler de opdracht hebben gegeven het vaartuig te laten zinken. Hij wilde niet dat de kostbare lading werd ontdekt. Het wrak ligt zo'n 193 kilometer van de IJslandse kust.

Volgens onderzoek van de schatjagers van Advanced Marine Services ligt er vier ton waardevol materiaal in het ruim, goed voor zeker 111 miljoen euro. De Britten dienden een aanvraag in bij de IJslandse overheid om de schat uit het schip te mogen halen, maar vooralsnog gaan de autoriteiten niet akkoord. De schatzoekers hadden namelijk geen vergunning om in het gebied te duiken.

Nazitrein

Het is niet de eerste keer dat verloren gewaande nazischatten de aandacht trekken. In 2015 stelden twee mannen in Polen een trein vol nazigoud en juwelen te hebben gevonden. Deze trein zou tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn verstopt in een geheim gangenstelsel om te voorkomen dat de buit in Russische handen zou vallen. De Poolse stad Walbrzych was maandenlang in de ban van de 'nazitrein', maar ondanks bodemonderzoek en uitgebreide graafwerkzaamheden is de vermeende schat nooit ontdekt.