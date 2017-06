Nederlander met illegale jachttrofee in koffer betrapt op Spaans vliegveld

De moeflonkop, met daaraan stukken huid van het dier en delen van de poten, zat in plastic en tape gewikkeld en was niet geprepareerd voor het transport. Dat gegeven, in combinatie met de hoge temperaturen en kans op verrotting van de weefsels, had volgens de Spaanse politie een gezondheidsrisico kunnen opleveren.

Douanecontrole

De Nederlander beweerde dat hij dacht dat hij zijn jachttrofee niet hoefde te melden, omdat reizigers voor inter-Europese vluchten niet langs de douane hoeven. Dat moet echter wel bij bijzondere producten zoals de moeflonkop, zegt de Guardia Civil in een verklaring.



De politie nam de kop met aanhangsels in beslag na contact met de Spaanse Natuurbeschermingsdienst en droeg de bijzondere vangst over aan een dierenopvangcentrum in Alicante. Dat stelde de jachttrofee ter beschikking van het Spaanse ministerie van Milieu, zo melden Spaanse media.



De Nederlandse jager kreeg een boete voor overtreding van de Spaanse Jacht- en Visserijwet, omdat hij niet beschikte over de vereiste jacht- en schietvergunningen. De man, wiens identiteit en leeftijd niet bekend zijn gemaakt, verklaarde de moeflon te hebben geschoten in de bergen bij Ayora tussen Valencia en Murcia.