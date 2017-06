Nederlander onder invloed van drugs rijdt Spaanse wielrenner dood en vlucht

Een Nederlandse automobilist (25) heeft gisteren in Spanje een wielrenner (32) doodgereden. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie wist hem even later te arresteren. De twintiger verkeerde onder invloed van drugs, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Het drama vond omstreeks 08.10 uur plaats op de N-332, de tweebaans kustweg tussen Valencia en Alicante. De Nederlander schepte de wielrenner ter hoogte van het plaatsje Oliva, vlakbij de bekende badplaats Gandia. Getuigen zagen hem na de aanrijding wegscheuren in zijn BMW. Aan de hand van de kentekengegevens slaagde de politie er al vrij snel in de wagen op te sporen. Dat gebeurde in El Verger vlakbij Dénia en Ondarra, de woonplaats van de verdachte.

Drugscocktail

Hij moest na zijn aanhouding een drugstest ondergaan. Volgens plaatselijke media werd de Nederlander positief getest op amfetaminen, cocaïne en marihuana. Rijden onder invloed van drugs is een zeer zware overtreding in Spanje. De Spaanse wetgever verhoogde de boetes in 2014 van 500 naar 1.000 euro. Doorrijden na een ongeval is een misdrijf. In Nederland staat er een maximale gevangenisstraf op van drie jaar, afhankelijk van de omstandigheden en van het antwoord op de vraag of de bestuurder wist of hij redelijkerwijs had kunnen weten dat sprake was van een aanrijding. In Spanje zouden soortgelijke regels gelden.

Het slachtoffer, Alajandro Jaén (32) uit Benissa, blijkt de zoon te zijn van een gepensioneerde plaatselijke politieman. De wielrenner was in het gezelschap van een andere fietser toen hij werd geschept. Die wielrenner bleef volgens Spaanse media ongedeerd. Jaén laat een vrouw en een zoontje van vier achter. De gemeenteraad in de woonplaats van de overledene kwam gistermiddag bijeen en kondigde drie dagen van rouw af.

Verkeersveiligheidtop

Het drama is voor de regionale overheden en de Valenciaanse Wielerbond aanleiding om een regionale top over de verkeersveiligheid te houden. Dit omdat op zondag 7 mei omstreeks half negen op dezelfde weg drie wielrenners van 28, 28 en 50 jaar werden doodgereden door een automobiliste (28), die onder invloed was van drugs én alcohol. Afgelopen zaterdag werd elders in de provincie Valencia een fietster aangereden door een passerende kraanwagen. Zij raakte gewond.