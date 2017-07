Nederlander vast in Spanje voor drugssmokkel in containers

De Spaanse politie heeft aan de Costa del Sol een Nederlander opgepakt die door onze zuiderburen werd gezocht wegens drugshandel. Het gaat om een 34-jarige man uit Roosendaal. Hij zou een van de spilfiguren zijn geweest in een bende die drugs smokkelde via de haven van Antwerpen.

De Nederlander werd gistermiddag opgepakt in de badplaats Benalmádena waar hij al een tijdje woonde, zo staat in het persbericht dat de Spaanse politie verspreidde naar aanleiding van de arrestatie. De man probeerde de guardia civil nog op het verkeerde been te zetten door een Estse identiteitskaart te overhandigen maar werd even later ontmaskerd, zo melden Spaanse media. Hij is inmiddels voorgeleid voor de Spaanse onderzoeksrechter die zijn aanhouding beval.

Gehackte datasystemen

Dat laatste gebeurde op basis van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Belgische justitie. Zij verdenkt de Nederlander van drugssmokkel. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een organisatie die op grote schaal drugs invoerde in België via containers met bestemming Antwerpen. Daarbij maakte de groep gebruik van gegevens uit gehackte datasystemen van havenbedrijven - rederijen en containerterminals - om zeker te zijn dat de drugs werd verstopt in 'veilige' containers. De organisatie voerde tussen november 2011 en juli 2013 minstens 2.200 kilo cocaïne en 1.100 kilo heroïne (die in beslag zou worden genomen) in, zo meldt de Spaanse politie.