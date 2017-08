Nederlanders in de nesten op vakantie: gered met taxi van berg vol beren

Een Nederlander van wie de ademapparatuur kapot ging in Iran, een meisje dat met een taxi van een berg vol beren gered moest worden, een man die een opleiding tot sjamaan volgde en zijn paspoort verbrandde… Ook deze zomer komen veel Nederlanders op vakantie weer flink in de nesten.

Als je er met de lokale autoriteiten niet uitkomt en andere organisaties ook geen soelaas bieden, dán is er altijd nog de 24-uurshulplijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De hulplijn werd anderhalf jaar geleden in het leven geroepen en bleek geen overbodige luxe. Met miljoenen Nederlanders op vakantie staat de lijn de hele zomer roodgloeiend. Zo’n duizend keer per jaar gaat het om Nederlanders die ergens ter wereld écht in de nesten zitten: vaak hilarisch, soms ook tragisch.

,,Maar wie ook belt en wat het verhaal ook is, we nemen iedereen serieus,’’ zegt Tessa Martens van BuZa, de centrale schakel in al die hulpverzoeken. ,,Want voor die persoon is het op dat moment een ernstig verhaal. Wij luisteren, geven advies en vooral: vertellen wat iemand te wachten staat.’’

Hoe uiteenlopend die hulpvraag is, blijkt uit de tien opmerkelijke voorbeelden van deze zomer.

Wielklem in Algerije

In Algerije kreeg een gezin een wielklem aan hun auto. De klem zat niet goed dicht, waardoor het gezin het ding kon loswrikken en naar de politie bracht. Dat leek sympathiek maar werd niet zo opgevat. Ze moesten al hun papieren inleveren. De familie was in paniek. Ze zijn nog steeds in Algerije en proberen met hulp van de ambassade de zaak uit te praten.

Geen zuurstof in Iran

Een Nederlander die een ziekte heeft waardoor hij 24 uur per dag aan beademingsapparatuur moet, liet zich daardoor niet weerhouden op vakantie te gaan naar Iran. Hij nam twee zuurstofapparaten mee, maar één ging kapot. Een reserveapparaat uit Nederland mocht niet zomaar worden opgestuurd naar Iran. ,,Typisch een geval van niet goed voorbereid op vakantie gaan, niet de consequenties overzien,’’ zegt Tessa Martens. De man is geadviseerd Iran te verlaten of, met BuZa, op zoek te gaan naar een zuurstoffles in het land zelf. Hij heeft zijn hachelijke reis in elk geval overleefd.

Kogels in je broekzak

In Egypte werd een Nederlander op de luchthaven aangehouden omdat zijn zoontje twee kogelpatronen had gevonden en in zijn broekzak gestopt. De broek zat in de koffer en daar sloeg de douane op aan. Een medewerker van de Nederlandse ambassade kon uitleggen dat het om een misverstand ging en de zaak daarmee oplossen.

Volledig scherm Lege kogelpatronen. © dreamstime_xxl_90808128

Op een berg vol beren in Japan

In Japan ontdekte een jongedame dat ze tussen de beren zat toen ze bezig was de wereldberoemde Mount Fuji te beklimmen. Ze belde haar vader en die belde Buitenlandse Zaken. ,,We konden haar lokaliseren op basis van haar aanwijzingen,’’ zegt Martens. ,,Er bleek gelukkig een parkeerplaats in de buurt en dus ook een weg daar naartoe. De beste oplossing was een taxi sturen. Zij hield zich ondertussen schuil en liep het net goed af.’’

Als sjamaan een andere naam

Volledig scherm Sjamaan. © dreamstime_xxl_90474397 In de categorie bizar valt het verhaal van Nederlander Taita Indiga. Dat is niet zijn echte naam, maar de naam die hij draagt sinds hij zich in Colombia tot sjamaan liet opleiden. Daarna verbrandde hij zijn paspoort. Dát, én een hotelschuld van 1000 euro, bracht hem in de problemen. Omdat Taita per sé Taita genoemd wil worden, accepteerde hij ook geen nieuw paspoort. Nadat medewerkers van de ambassade op het inspraken en zijn familie bereid was geld te lenen, kon de nieuwbakken sjamaan terug naar Nederland. ,,Er is hier hulp voor hem,’’ zegt Martens.

Drama in Spanje

Echt tragisch is het verhaal van de vermiste Nederlandse in Spanje die had gezegd zelfmoord te willen plegen. Ze had pillen ingenomen en wilde niet meer eten en drinken. Toch keerde ze terug uit het bos toen ze dorst kreeg. Haar man kreeg van de schrik hartklachten. Een dochter is nu die kant opgegaan om te helpen. Buitenlandse Zaken staat het gezin bij.

Bekogeld worden in Corsica is normaal

Op Corsica werd de camper van een Nederlandse familie bekogeld op een parkeerplaats van een restaurant. Het gezin schrok zich rot en kreeg van de politie te horen dat ‘dit op Corsica normaal is’. Dus de ambassade gebeld. Die hielp het gezin aan de nodige juridische bijstand.

Parfum vergeten te betalen

Een Nederlandse man is op de luchthaven in Istanboel 'vergat' in een winkeltje een flesje parfum af te rekenen. Hij werd vervolgens aangehouden. Hij wilde meteen betalen, ook de boete en gaf zijn fout toe maar de communicatie met de politie verliep slecht. Het consulaat heeft met de man gesproken en heeft hem geholpen

Beer is los

Dramatisch is het verhaal van het Nederlandse gezin dat in Zweden een dagje meeliep met een dierenverzorger in een dierentuin. In het berenverblijf zetten vader, moeder en twee kinderen het voer klaar, toen een van de beren uit een afgesloten gedeelte ontsnapte en aanviel. De pas 18-jarige verzorger Robert Lindvall vond de dood. Omdat de beer zich op hem richtte, kon het gezin via de hekken ontsnappen. ,,Ze zijn in Zweden goed geholpen, maar wel getraumatiseerd,’’ zegt Martens.

Zwijn 'vangt' bajesklant

Tot slot nog een geval vette pech: een Nederlander reed in België een zwijn aan, belde de politie en die ontdekte dat de man nog een celstraf moest uitzitten. Hij is meteen opgepakt. Overigens gaat het niet om een zware crimineel en een lange celstraf, vandaar dat hij het zelf 'vergeten' leek te zijn, maar hij kwam er bij de oplettende Belgische politie niet mee weg.