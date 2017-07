Nederlanders slapen al twee nachten op het strand door branden Zuid-Frankrijk

De nacht ervoor brachten ze met honderden anderen de nacht door op het strand. Met het hele gezin probeerden ze te slapen onder een handdoekje. Het gezin staat al twintig jaar op de camping. ,,We hebben in al die jaren van alles meegemaakt: regen, storm, onweer. Maar dit is toch wel voor het eerst.’’



De Bossche Claudia Vesters vertrok dinsdag met haar man en zoon ook van een camping in Ramatuelle vanwege de snel uitbreidende bosbranden. ,,We lieten onze caravan staan en zijn weggereden. We wilden geen enkel risico nemen.” Ze konden later wel weer terugkeren.