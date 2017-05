Nederlandse ambassade na aanslag Kabul: ‘We wisten gelijk dat het mis was’

De Nederlandse ambassademedewerkers zijn snel weer aan het werk gegaan. ,,We zijn gaan kijken of er Nederlanders bij betrokken zijn (dat is niet zo red.) en of iedereen veilig is. Ook bespreken we intern de veiligheidsmaatregelen”, aldus Van Leeuwen, die niet verder uitweidt over genomen maatregelen. ,,De ambassade is altijd goed beveiligd, we kijken nogmaals of we alles gedaan hebben om de veiligheid te waarborgen.”



Hij besluit: ,,Het is nog niet duidelijk wat het doel was of wie er achter de aanslag zit, we weten wel wat het resultaat is.”