Nederlandse koperdieven veroordeeld voor plunderen Ford Genk

Een Nederlands stel is in België veroordeeld voor de diefstal van 157 kilo koper uit de leegstaande Fordfabriek in Genk. De man (36) kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden, de vrouw (28) eentje van een jaar.

Het duo mocht de rechtszaak in vrijheid afwachten na betaling van een borgsom, maar de rechtbank in Tongeren beval vanmiddag hun onmiddellijke aanhouding. Dit omdat de twee geen vaste woon- of verblijfplaats in België hebben, zo melden Vlaamse media.

Heterdaad

De man en vrouw werden op heterdaad betrapt in de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar. De politie had enkele dagen eerder vastgesteld dat een grote lading koper was verdwenen uit de voormalige fabriekshallen. Onderzoek wees uit dat er nog een partij was klaargelegd om later op te halen. Vanaf dat moment hielden agenten het terrein scherp in de gaten. Toen ze het stel wilden aanhouden, gingen de Nederlanders ervandoor in hun auto. Ze werden na een korte achtervolging ingerekend. In hun auto lag 157 kilo aan gestript koper.

De onderzoeksrechter beval de aanhouding van de twee Nederlanders. Ze bleken bij zowel de Belgische als Nederlandse politie en justitie gekend te zijn voor gelijksoortige strafbare feiten.

Populair

De voormalige Fordfabriek in Genk is populair bij het koperdievengilde. Sinds de sluiting van het complex, medio december 2014, is het regelmatig raak. Zo werd vorige maand een 36-jarige Roemeense verdachte opgepakt nadat de politie hem en twee andere personen op camerabeelden van het fabrieksterrein had gezien. Agenten meenden hem te herkennen van camerabeelden tijdens het paasweekeinde. Zijn twee handlangers wisten te ontkomen.