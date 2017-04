'Nederlandse man opgepakt in Cambodja om kinderporno'

Zeker twee doden bij grote demonstraties Venezuela

0:56 Bij massale demonstraties in Venezuela zijn woensdag zeker twee mensen doodgeschoten. Een jongeman werd in de hoofdstad Caracas in het hoofd geschoten door gewapende aanhangers van president Nicolas Maduro, de zogenoemde 'colectivos'. In San Cristobal werd door diezelfde colectivos een 23-jarige vrouw doodgeschoten.