'Nederlandse terreurverdachte in Suriname was dochter Ronnie Brunswijk'

Op de dag van de aanhouding bevond ze zich samen met een Nederlandse man in een voertuig dat geparkeerd was voor een winkel. Ze is inmiddels weer op vrije voeten, omdat ze volgens de krant niets met de aanklacht te maken heeft. Haar kennis wordt nog vastgehouden omdat hij wordt verdacht van 'contacten met terroristische organisaties'.



De politie hield zondagavond meerdere personen aan op verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het is nog niet duidelijk hoeveel arrestaties precies zijn verricht. Onder de verdachten bevinden zich in ieder geval twee Nederlandse broers van Surinaamse komaf. Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie meldde dat zij op basis van eigen informatie de personen hebben aangehouden, maar ging niet in op verdere details van de zaak.



Justitie zou echter hebben gereageerd op een bericht van lokale krant De West. De krant meldde dat de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan in Paramaribo het doelwit zou zijn van een aanslag gepland door IS-sympathisanten.