Nederlandse toerist probeert 9-jarig meisje te verkrachten in Portugese supermarkt

De 35-jarige man, die in Duitsland woont maar de Nederlandse nationaliteit heeft, lokte het meisje mee naar de toiletten. Hij deed zich voor als een medewerker. Toen de vader van het meisje even later merkte dat zijn dochter was verdwenen, liep hij de hele zaak door. Hij hoorde verontrustend geroep uit de wc's en forceerde een deur. Daar betrapte hij de Nederlander op heterdaad.



Werknemers hielden de dader in bedwang tot de politie ter plaatse was. De verdachte is een werkloze vrijgezel die samen met zijn vader op vakantie was. Hij zit in voorarrest.



Volgens het Portugese strafrecht riskeert de man een celstraf die kan oplopen tot acht jaar.