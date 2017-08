Nederlandse vastgoedmagnaat gepakt op Capri

Agent gelanceerd na aanrijding dronken bestuurder

15:10 Deze dashcambeelden van politieagent Matthew Lesell uit Texas laten zien hoe hij wordt gelanceerd nadat een dronken bestuurder op hem inrijdt. Het ongeluk gebeurde in de nacht van 7 juli, maar de politie van Fort Worth heeft de beelden nu pas vrijgegeven. Net voor het ongeluk loopt de agent nietsvermoedend naar een auto die hij zojuist heeft staande gehouden. Als Matthew na de klap op de grond terechtkomt, staat hij op, loopt hij om de auto heen en stapt de berm in. Wonder boven wonder overleeft hij het ongeluk en raakt hij slechts lichtgewond.