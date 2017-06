Nederlandse verdachte van hostelmoord India in hongerstaking

Een Nederlander tegen wie al vier jaar een rechtszaak loopt in India voor de moord op een Britse rugzaktoeriste (24) is in hongerstaking gegaan. Richard de W. (47) neemt ook geen medicijnen meer tegen zijn psychiatrische aandoening, meldt de Engelstalige krant The Hindu.

Met zijn hongerstaking en weigering tot inname van zijn medicijnen wil De W. volgens de krant onmiddellijke opname afdwingen in het enige psychiatrische ziekenhuis in de Indiase deelstaat Kasjmir. Daardoor dreigt de rechtszaak tegen hem opnieuw vertraging op te lopen. Er vonden al 93 hoorzittingen plaats maar de zaak is nog steeds onduidelijk.

De W. staat terecht op verdenking van de moord op de Britse Sarah Groves (24). Hij zou haar in de nacht van 5 op 6 april 2013 met 45 messteken hebben afgeslacht in de hostelboot van haar Indiase vriend op het Dal Meer bij Srinagar. De Nederlander vluchtte met alleen zijn paspoort in een bootje dat zou zijn gezonken waardoor hij naar de kant moest zwemmen. De geboren Ridderkerker werd de volgende dag aangehouden in Qazigund, zo'n 100 kilometer verderop.

,,Toen ik hem op het politiebureau zag en vroeg waarom hij het had gedaan, zei hij dat de duivel bezit had genomen van zijn lichaam", verklaarde de vriend van het slachtoffer destijds tegenover Indiase media.

Het nieuws over De W.'s hongerstaking en weigering tot inname van medicijnen maakt de ouders van Sarah Groves wanhopig. ,,De verdachte heeft al zoveel vertraging veroorzaakt dat we ons afvragen of het ooit tot een uitspraak zal komen", schrijven ze op de herdenkingspagina voor hun dochter op Facebook. Vic en Kate Groves zeggen sinds het begin van de rechtszaak in juli 2013 herhaaldelijk vraagtekens te hebben geplaatst bij de voortgang en uitkomst ervan.

Zo dreigde de zaak in september 2013 te worden stopgezet bij gebrek aan bewijs omdat het Openbaar Ministerie er niet in slaagde de rechtbank het moordwapen te tonen. Ook kwamen getuigen niet opdagen, ontsloeg De W. viermaal de advocaat die hem bijstond en belette stakingen en andere maatschappelijke onrust dat hij werd overgebracht naar de rechtszaal.

Van de 84 hoorzittingen hadden slechts 20 resultaat volgens de ouders van het slachtoffer. ,,Alleen al 25 hoorzittingen werden verspeeld doordat de verdachte niet wettig vertegenwoordigd was in de rechtszaal en sinds 29 september 2015 hebben we geen getuigen meer gezien", zo verklaarden ze begin dit jaar tegenover de BBC.

Het team van Indiase psychiaters dat de Nederlander in 2013 onderzocht, was ervan overtuigd dat hij geestelijk instabiel is. Dat zou ook verklaren waarom hij de moord enkele keren bekende maar die bekentenissen telkens weer introk. In de medische rapporten die in het bezit zijn van The Hindu luidde de diagnose: 'paranoïde schizofrenie met drugsmisbruik', 'waanstoornis met drugsmisbruik' en/of 'paranoïde persoonlijkheid met drugsmisbruik'. De psychiaters maakten het voorbehoud dat hun diagnose voorlopig was en nog bekrachtigd zou moeten worden door het psychiatrische verleden van De W. in Nederland.

De W. verklaarde na zijn aanhouding dat hij in Nederland onder behandeling stond van de geestelijke gezondheidszorg. Die was volgens hem bezig met een psychisch onderzoek omdat hij een persoonlijkheidsstoornis zou hebben. In een verklaring op Youtube die hij eind 2012 zelf opnam in het Zwitserse Zürich, zei hij uit Nederland te zijn gevlucht omdat instanties hem en zijn kinderen bedreigen. Hij vermoedde een complot van de Staat.

Vier jaar later zijn juridische deskundigen in India het oneens over de geestelijke toestand van de Nederlander. ,,Hij speelt spelletjes met het gerecht. Een reeks advocaten probeerde tevergeefs zijn vertrouwen te winnen. Hij stoort rechters in de rechtszaal en is extreem gedetailleerd, vooral wat betreft geldzaken. Deze man is buitengewoon slim en weet heel goed wat hij doet", zegt advocaat Ahmar Dar in The Hindu. Hij is een zogenoemde 'amicus curiae' in de zaak, iemand die de rechtbank (on)gevraagd adviseert. De hongerstaking en weigering tot inname van medicijnen door De W. zijn volgens hem het jongste voorbeeld van diens weigering tot samenwerking met het Indiase gerecht.

De W. verklaarde na zijn aanhouding tegenover Indiase artsen die hem onderzochten dat hij in Nederland getrouwd was met een Thaise vrouw, twee kinderen had en leefde van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij beweerde lid te zijn van een rechtse politieke partij en drie jaar raadslid te zijn geweest in zijn woonplaats Capelle aan den IJssel. Tegenover de politie verklaarde De W. dat hij uit Nederland was gevlucht vanwege de gespannen relatie met zijn vrouw en omdat hij problemen had met de Nederlandse regering.

De Nederlander vluchtte naar eigen zeggen eerst naar Zwitserland waar hij een relatie kreeg met een Keniaanse vrouw. Die zou na vijf weken hebben beweerd dat ze zwanger van hem was maar volgens De W. kon dat niet omdat hij als kind een vergiftiging had opgelopen en daardoor impotent was geworden. Hij verliet haar en reisde naar Tanzania om via Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Dubai en Nepal uiteindelijk terecht te komen in India. De stempels in zijn paspoort bevestigden het verhaal volgens de Indiase politie.

Op zijn vierde dag in Srinagar, de zomerhoofdstad van de Indiase deelstaat Kasjmir, ontmoette De W. in de hostelboot zijn latere slachtoffer Sarah Gloves. 'Hij geloofde dat ze deel uit maakte van een complot van de Nederlandse overheid. Die zou haar ingehuurd hebben om hem in de gaten te houden. De W. gaf toe dat hij tijdens zijn verblijf op de hostelboot cannabis en heroïne gebruikte', zo luidt het in de verslagen van de artsen die hem onderzochten.

Mensen kunnen 30 tot 40 dagen zonder eten maar slechts drie tot vier dagen zonder vocht. De langste hongerstaking ooit duurde 74 dagen en staat op naam van de Ierse verzetsleider Terence MacSwiny. Hij werd in augustus 1920 gearresteerd en besloot niet meer te eten uit protest tegen het in zijn ogen oneerlijke proces tegen hem. Hij kreeg wel vocht toegediend maar pogingen hem eten toe te dienen onder dwang mislukten. De Ier raakte na twee maanden in coma en overleed vijf dagen later.