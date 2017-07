Nepalese (18) overlijdt na verbanning naar menstruatiehut

Volgens lokale bronnen werd ze twee keer gebeten door de slang en overleed ze vrijdagmorgen in haar dorp in het westen van Nepal. ,,Ze is dood omdat medische hulp te laat kwam", zei de burgemeester van het plattelandsdorpje.

In delen van Nepal, voornamelijk in het westen, heerst er nog altijd een taboe rondom de menstruatie. Het Hindoeïstisch gebruik 'chhaupadi' sluit vrouwen die menstrueren buiten van familie-activiteiten en verbiedt contact met mannen in het huishouden. Ook mogen ze geen melk drinken en krijgen ze minder te eten. Menstruerende meisjes en vrouwen worden gezien als 'onrein' en ze zouden ongeluk over de familie afroepen.

Naar de sjamaan

Hoewel dit gebruik sinds 2005 verboden is in heel Nepal, wordt het nog altijd nageleefd in afgelegen plattelandsgebieden.

Na de beet werd Shahi door haar moeder naar een sjamaan gebracht, een heler die gebruik maakt van bovennatuurlijke krachten. Hij kon haar niet redden. ,,Als ze de juiste behandeling had gekregen, had ze nu nog geleefd", zei een nichtje van het slachtoffer. ,,Ze is overleden door bijgeloof."