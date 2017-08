Nicolás Maduro, de sloopkogel van Venezuela

De ene Venezolaan wil voor hem sterven, de andere hoopt dat hij snel sterft. In zijn honger naar macht verscheurt president Nicolás Maduro zijn land tot op het bot. ,,Wie niet voor me is, is tegen me.''

Als je hem zou tegenkomen op straat, zou hij je favoriete knuffeldier kunnen zijn. Gezet, beminnelijke lach, een volle bos zwart haar en een pronte snor. Maar Nicolás Maduro (54) kom je niet tegen in het dagelijkse leven, ook niet in zijn eigen Venezuela. Op straat is de president zijn leven niet veilig. Zijn aanhang mag hem op handen dragen, de oppositie kan zijn bloed wel drinken. In het bijzonder de demonstranten die elke dag het gevecht aangaan met Maduro's oproerpolitie. Voor hen is de president een sloopkogel die hun land naar de verdommenis helpt.

De jongste bijnaam van Nicolás Maduro luidt 'de Robert Mugabe van Latijns-Amerika'. Net als de president van Zimbabwe ontpopt Maduro zich als een dictator die alles naar zijn hand zet om te overleven. Om de revolutie overeind te houden die zij hebben ontketend. In het geval van Maduro gaat het om het 'Chávismo', de socialistische revolutie die hij heeft geërfd van zijn grote voorbeeld en mentor, Hugo Chávez. Toen hij stierf, aan kanker op 5 maart 2013, wees de grondlegger van het 'socialisme van de 21ste eeuw' Maduro aan als opvolger. ,,Jullie moeten hem kiezen tot president. Hij is een jonge, bekwame leider die mijn werk kan voortzetten'', aldus Chávez.

Quote In Maduro gaat een tragiek schuil Alberto Barrera, schrijver Maduro omarmde dat advies, met de toevoeging: ,,Ik ben geen Chávez, zie me als zijn zoon.'' Wel een zoon zonder het charisma van zijn 'vader'. Maduro won de presidentsverkiezingen, maar met een armzalig mandaat. Veel kiezers van de oppositie boycotten de stembussen. Maduro werd alleen de president van de 'chávista's', de 'kinderen' van de revolutie die Venezuela naar de rand van de afgrond brengt. Aan alles is een tekort. Aan democratie, aan eten, werk, elektriciteit en geloof in een toekomst. Venezuela zou een van de rijkste landen ter wereld moeten zijn - het heeft grotere olievoorraden dan Saoedi-Arabië - maar door wanbeleid is het land aan de bedelstaf geraakt. De corruptie is enorm. Bendes leggen hun wil op. Hyperinflatie maakt de eigen munt waardeloos. Alleen 'chávista's' houden het hoofd nog boven water met een baan in de overheidssector of in het leger. Met de subsidies die de overheid verdeelt in de armenwijken, waar het 'Chávismo' zijn knokploegen rekruteert.

Maduro herinnert iedereen graag aan zijn eenvoudige afkomst. Hij groeit op onder de vleugels van zijn vader die kaderlid is van de vakbond. Even is hij in de ban van de Indiase goeroe Sai Baba. ,,Ik was een beetje een hippie, dol op de muziek van John Lennon en Led Zeppelin'', aldus Maduro. Hij wordt buschauffeur, vakbondsleider.

Als Hugo Chávez aan de macht komt, valt hij op. Hij wordt parlementslid, helpt Chávez met het herschrijven van de grondwet, zit tot 2006 het parlement voor. In dat jaar klimt hij op tot minister van Buitenlandse Zaken. Als hij vicepresident wordt, is hij de schaduw van Chávez. Bij die laatste benoeming roemt hij Maduro's uitgebreide ervaring op 'diverse fronten'. ,,De bourgeoisie maakt grappen over hem omdat hij ooit buschauffeur was en zie wat hij nu heeft bereikt'', aldus de president.

Januskop

In het buitenland heeft Maduro een Januskop, twee gezichten. Hij bemiddelt tussen de regering en het marxistisch verzet in buurland Colombia, en fulmineert tegen de VS die de afbraak van de democratie in Venezuela veroordeelt. Hij noemt de VS 'racistisch', een land vol nazi's. Het Pentagon en de CIA werken volgens hem aan een staatsgreep in Venezuela. Washington zou zelfs verantwoordelijk zijn voor de kanker die Chávez heeft geveld.