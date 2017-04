'Nieuw Tiananmen-moment': vrouw stopt pantservoertuig in Venezuela

In Venezuela woeden, sinds de hoogste rechtbank van het land vorige maand het parlement op een zijspoor zette, hevige protesten. De stap werd al vrij snel teruggedraaid, maar de woede van het volk was gewekt. Volgens de impopulaire president Nicolas Maduro zijn de ogenschijnlijk vreedzame demonstraties verkapte pogingen tot een staatsgreep. Er vielen tot nu toe negen doden bij de confrontaties tussen veiligheidstroepen en demonstranten.



In de hoofdstad Caracas ging een vrouw gisteren standvastig voor een legervoertuig staan. Fotograaf Juan Barreto legde het beeld op de gevoelige plaat vast. De onbekende vrouw, lokaal bekend als 'La Dama', droeg een hoed met de nationale kleuren en had de Venezolaanse vlag om haar schouders. Een konvooi gepantserde legervoertuigen rukte op langs de snelweg van de hoofdstad toen de vrouw hun pad kruiste.



Te zien is hoe de vrouw zich door de menigte een weg baande naar het voertuig. Onverschrokken legde ze haar beide handen op de motorkap. Een man met luidspreker schreeuwde haar toe en slingerde een object naar haar hoofd. Toen het voertuig zich uiteindelijk terugtrok, ging 'La Dama' er rustig achteraan.



Lilian Tintori, echtgenote van oppositielid Leopoldo Lopez, was in een speech vol lof over 'La Dama'. ,,Ik ben zo trots op Caracas. Wat deed de tank? Hij trok zich terug."