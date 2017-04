Nieuw-Zeelandse tieners moeten 13 Reasons Why met ouders kijken

Het Nieuw-Zeelandse Office of Films and Literature Classification maakte speciaal voor de 13-delige reeks, die razend populair is onder jongeren, de nieuwe categorie RP18 aan. Dat houdt in dat tieners onder de 18 jaar alleen de serie mogen bekijken onder begeleiding van een volwassene. Netflix moet voor alle aflevering een waarschuwing geven over de inhoud, wat voorheen alleen moest bij de laatste twee afleveringen. De maatregel komt voort uit bezorgdheid over het effect van de controversiële serie, waarin onomwonden wordt getoond hoe de 17-jarig Hannah Baker zelfmoord pleegt. Nieuw-Zeeland heeft van alle Oeso-landen een van de hoogste zelfdodingcijfers onder jongeren (gemiddeld twee jonge zelfdodingen per week) en vreest voor imitatiegedrag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat nu al de oorzaak van ongeveer vijf procent van alle zelfdodingen onder jongeren.

Eerder waarschuwden onder meer Nederlandse psychologen al voor het copycateffect . ,,Het is wetenschappelijk aangetoond dat een voorbeeld zoals in de serie Thirteen Reasons Why kan leiden tot imitatiegedrag’’, vertelde Ad Kerkhof, hoogleraar suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Niet voldoende

De Office of Films and Literature Classification erkende dat de serie taboedoorbrekend is door onderwerpen als zelfmoord, seksueel geweld en pesten aan te pakken, maar is bezorgd over de manier waarop de zelfmoord van Hannah Baker werd geportretteerd. ,,De zelfdoding wordt niet alleen expliciet in beeld gebracht, maar het verhaal is zo neergezet dat er voor het meisje geen andere oplossing meer mogelijk lijkt dan de dood’’, is te lezen in een verklaring.