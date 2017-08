Nieuwe arrestatie in geruchtmakende darknet-ontvoering fotomodel

De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd in de spraakmakende kidnapzaak van toplessmodel Chloe Ayling. Het gaat om Michal Konrad Herba (36), de broer van ontvoerder Lukasz Pawel Herba. Ayling werd vorige maand gedrogeerd en per tas ontvoerd in Milaan. Ze zou als seksslavin op het darknet worden verkocht.

Michal Konrad Herba werd in Tividale (West Midlands, VK) in de boeien geslagen op basis van een Europees arrestatiebevel, meldt Daily Mail. Het is nog onduidelijk hoe hij betrokken is bij geruchtmakende ontvoeringszaak die Groot-Brittanië en Italië al wekenlang bezighoudt. Hij verschijnt morgen voor de rechter.

Toplessmodel Chloe Ayling uit het Britse Coulsdon deed begin vorige week uit de doeken hoe zij vorige maand werd ontvoerd in Milaan. Haar modellenbureau stuurde haar van Parijs naar de Italiaanse modestad voor een fotoshoot. Daar werd het Ayling gedrogeerd met ketamine. Eenmaal wakker lag ze in een tas en kon ze alleen ademen via een klein gaatje.

Seksslavin

Volledig scherm De Italiaanse politie bracht deze foto van Lukasz Pawel Herba naar buiten. © EPA Haar manager moest drie ton betalen, anders zou het model als seksslavin worden verkocht op het darknet. Uiteindelijk liep het voor Ayling met een sisser af. Het model bleek moeder van een peuter te zijn en de verkoop van jonge moeders zou tegen de regels zijn van de criminele organisatie die zich Black Death noemt. Ze werd vervolgens naar het Britse consulaat in Milaan gebracht en haar vermeende ontvoerder Lukasz Pawel Herba werd gearresteerd.

De Pool Lukasz Pawel Herba raakte naar eigen zeggen bij de zaak betrokken omdat hij geld nodig had voor de behandeling van zijn leukemie. Een groep Roemenen zou hem hebben ingehuurd om contact te leggen met het model. Hij werkte als fotograaf en in die hoedanigheid kon hij makkelijk vertrouwen winnen. Hij wordt verdacht van het drogeren en ontvoeren van Chloe Ayling. Maar Herba beweert zich te hebben willen terugtrekken toen hij achter de werkelijke plannen van de criminele organisatie kwam.

Quote Ik heb nog helemaal geen tijd gehad om eens achterover te zitten en na te denken over wat er allemaal is gebeurd Chloe Ayling Het model liet vanochtend in de Britse televisieshow Lorraine weten een tijdje uit de spotlights te verdwijnen zodra het onderzoek is afgerond. Daarna wil ze een boek schrijven over alle gebeurtenissen. Ook denkt ze aan een documentaire. ,,Eerst de kidnap, daarna het politieonderzoek en de mediastorm’’, zegt Ayling. ,,Ik heb nog geen tijd gehad om achterover te zitten en na te denken over wat er allemaal is gebeurd.’’

Ayling ging ook in op de twijfels die veel mensen hebben bij haar verhaal. Zo geloofden Italiaanse getuigen eerst niet dat ze was ontvoerd omdat ze met Lukasz winkelend werd gesignaleerd. Ook wordt beweerd dat Ayling haar ontvoering in scene zette voor meer bekendheid. ,,Dat is absoluut niet waar. Misschien dat ik dat vroeger wel gewild zou hebben maar nu niet meer’’, zegt het model.

Ze is niet verbaasd dat mensen vragen hebben, maar is wel geschokt over alle negatieve reacties die haar ten deel vielen. ,, Waarom zou ik liegen? Ik schaam me alleen dat ik zo naïef ben geweest. Ik heb tijd nodig om alles te verwerken.’’