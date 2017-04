Nieuwe verdachte opgepakt voor aanslag metro Sint-Petersburg

Rusland maant VS tot kalmte met Noord-Korea

13:43 Rusland heeft de VS gewaarschuwd niet militair in te grijpen tegen Noord-Korea. ,,Ik hoop dat de VS geen eenzijdige stappen gaat zetten, net zoals de VS in Syrië heeft gedaan", zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in Moskou.