Nog 17 gewonden kritiek na aanslag in Manchester

Ook is treinstation Manchester Victoria, vlak naast de poptempel waar de aanslag plaatsvond, weer in gebruik genomen. In de stationshal is een bloemenzee ontstaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de zelfmoordaanslag, waarbij vorige week 22 slachtoffers vielen.



Naast de 22 doden, moesten nog eens 116 slachtoffers in ziekenhuizen worden behandeld. Zij hebben volgens artsen in sommige gevallen blijvend letsel.



Britten leefden na de aanslag massaal mee met de slachtoffers. Een kinderziekenhuis in Manchester moest betrokken burgers zelfs oproepen te stoppen met het langsbrengen van geschenken. ,,We hebben meer dan genoeg cadeaus en eten, dus we hebben geen donaties meer nodig'', twitterde het Royal Manchester Children's Hospital.