Nog een veiligheidsadviseur Trump vertrekt

McFarlands afscheid volgt enkele dagen na het vertrek van 'topstrateeg' Steve Bannon uit de Nationale Veiligheidsraad (NSC) van Trump. Ook McFarlands voormalige chef, ex-nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn, ruimde het veld. Hij moest in februari opstappen, toen bleek dat hij niet helemaal eerlijk was geweest tegenover vicepresident Mike Pence over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen.