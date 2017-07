Nog geen duidelijkheid over Nederlandse slachtoffers

Israël weert jonge moslims in Jeruzalem

9:22 Moslimmannen jonger dan vijftig jaar mogen vandaag de Oude Stad in Jeruzalem niet in om het vrijdaggebed bij te wonen. Dat is besloten uit veiligheidsoverwegingen. In het stadsdeel liggen onder andere de Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee.