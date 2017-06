Noord-Korea: Dood van Warmbier is een mysterie

Britse politie onderzoekt dood door schuld bij vuurzee Grenfell Tower

12:40 De Britse politie kijkt of er sprake is van dood door schuld bij de brand in de Londense torenflat Grenfell Tower waarbij eerder deze maand zeker 79 mensen om het leven kwamen. De politie maakte dit vandaag bekend. De brand is volgens de politie op 14 juni ontstaan in een vrieskast en verspreidde zich razendsnel door het hele gebouw.