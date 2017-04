Noord-Korea: 'Totale oorlog' bij militaire interventie VS

,,We gaan meer testen doen. Wekelijks, maandelijks en jaarlijks", zegt Song-ryol tegen de BBC. Tegelijkertijd sprak de Noord-Koreaanse vice-ambassadeur Kim In-ryong vandaag bij de Verenigde Naties en gaf daarbij te kennen dat zijn land voorbereid is op elke vorm van oorlog bij een preventieve aanval van de VS. ,,Als de Amerikanen militair ingrijpen, zal Noord-Korea de zwaarst mogelijke reactie tegen deze provocateurs laten zien. We zijn klaar om te reageren op elke mogelijke manier van oorlogvoeren van de VS", aldus In-ryong, die ook zei dat de Amerikanen 'volledig verantwoordelijk zijn voor de catastrofale gevolgen van hun idiote acties'.



Dit weekend testte Noord-Korea opnieuw een ballistische raket, die vrijwel meteen ontplofte. Het projectiel werd gelanceerd in de buurt van Sinpo, een havenstad aan de oostkust van het land. De test was onderdeel van de militaire parade waarmee Noord-Korea de Dag van de Zon vierde, de 105de geboortedag van de stichter van de stalinistische dynastie, Kim Il-sung.



Pence stak de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd een hart onder de riem door de test een 'provocatie' te noemen. Hij benadrukte dat de proef aantoont welke risico's de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.