Noord-Korea woedend na Amerikaanse militaire luchtoefening

Noord-Korea spreekt echter over een roekeloze militaire provocatie en 'een oefening in het nucleair bombarderen van belangrijke doelwitten' op Noord-Koreaans gebied. De Verenigde Staten zouden hiermee de landen 'op de rand van oorlog brengen', aldus het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Ook het raketafweersysteem (THAAD) dat de Amerikanen hebben gestationeerd in Zuid-Korea om het land te verdedigen tegen vijandelijke projectielen is sinds gisteren operationeel.

Vereerd

De Amerikaanse president Donald Trump zocht afgelopen week nog toenadering tot Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. In een interview zei hij dat hij ‘vereerd’ zou zijn als hij Kim kon ontmoeten onder de juiste omstandigheden. Trump noemde de Noord-Koreaanse dictator zelfs een smart cookie, een slimmerik die op jonge leeftijd de macht kreeg en met 'moeilijke mensen' te maken kreeg. ,,Veel mensen probeerden die macht af te pakken, of het nou zijn oom was of iemand anders. Maar hij was in staat het te doen'', aldus Trump.