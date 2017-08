Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse ministers praten kort op Aziatische top

Man aangeklaagd die topless-model ontvoerde, drogeerde en dreigde te verkopen als seksslavin

0:48 In Italië is een 30-jarige man aangeklaagd voor het ontvoeren van een Brits fotomodel. Dat heeft adjunct-procureur-generaal Paolo Storari zondag bekendgemaakt. Onduidelijk is of er zou geprobeerd zijn haar op het internet als seksslavin te verkopen.