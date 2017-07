O.J. Simpson komt in oktober voorwaardelijk vrij

Sessions trekt zich niets aan van aantijgingen Trump

18:17 De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions is niet onder de indruk van de harde woorden van president Donald Trump, die gisteren zei dat hij hem nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat Sessions zich niet wil bemoeien met het onderzoek naar eventuele Russische inmengingen in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Sessions doet zijn werk als kabinetslid graag en is van plan ermee door te gaan.