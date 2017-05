Volop waarschuwingen aan adres Trump over aanstelling Flynn

Zo blijkt dat ex-president Obama hoogstpersoonlijk zijn opvolger op het hart drukte dat Flynn niet geschikt was. Flynn was de baas van de militaire inlichtingendienst onder Obama, maar was ontslagen vanwege onder meer managementproblemen. Trump meende dat het advies niet serieus was, volgens zijn woordvoerder. Flynn was een fel criticus van Obama, dus Trump vond het geen verrassing dat zijn voorganger geen fan was.



Maar eind januari kreeg Trump opnieuw een fikse waarschuwing, bleek vandaag in een hoorzitting over Russische inmening in de verkiezingen in de Senaat. Een topvrouw van Obama’s ministerie van Justitie die tijdelijk was aangebleven, Sally Yates, stapte naar de juridisch adviseur van het Witte Huis omdat Flynn bleek te hebben gelogen over contact met de Russische ambassadeur.



Eerder deed het Witte Huis dat af als een simpele aankondiging van Yates, maar in de hoorzitting zei ze meermaals tot in detail gesproken te hebben over de zaak. Ze vreesde dat Flynn gechanteerd kon worden door Rusland. Zij wisten namelijk dat hij had gelogen over zijn telefoontjes naar de Russische ambassadeur. ,,Je wilt niet dat de Nationaal Veiligheidsadviseur in een positie is waarin de Russen invloed op hem hebben,” zei Yates.



Zij werd vier dagen later ontslagen omdat ze het niet eens was met Trumps beleid. Maar ondanks zorgen over chantage duurde het nog 18 dagen tot Flynn moest vertrekken.