Obsceen Facebookgesprek kost tien studenten plaats op Harvard

De studenten maakten onder andere grappen over kindermisbruik en de holocaust. ,,Hoe noem je een Mexicaanse jongere die zichzelf heeft opgehangen? Piñata-tijd.'' Het is slechts één van de vele discriminerende 'grappen' die een groepje studenten in december plaatste in een besloten Facebookgesprek. Deze opmerkingen werden gemaakt via memes; plaatjes met een bijschrift die meestal humoristisch van aard zijn.