Olifant vertrappelt trainer bij toeristenattractie Zimbabwe

Trump raast weer vol over Sessions heen

14:12 De Amerikaanse president Donald Trump had vandaag opnieuw kritiek op zijn minister van Justitie, Jeff Sessions. Op Twitter maakte hij zich boos over Sessions, die weigert de rol van Trumps rivaal Hillary Clinton in de race naar het Witte Huis te onderzoeken. Als Trump dit van tevoren had geweten had hij wel 'iemand anders gekozen'.