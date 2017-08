Olifanten brengen toeristen in Nepal in veiligheid

In Nepal hebben olifanten honderden toeristen in veiligheid gebracht. Door de overstroming van de rivier Rapti konden toeristen vlakbij het nationale park Chitwan geen kant meer op. De olifanten hebben de toeristen naar het nabijgelegen Bharatpur gebracht. De overstromingen in Nepal hebben tot nu toe aan 70 mensen het leven gekost.