Omran terug van weggeweest

'Door Noord-Korea vrijgelaten Amerikaan ligt al jaar in coma'

17:20 Noord-Korea heeft de Amerikaan Otto Warmbier vandaag tegen alle verwachtingen in vrijgelaten. De 22-jarige student was vorig jaar nog tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor het stelen van een propagandavlag in het stalinistische land. Zijn ouders melden dat hun zoon al ruim een jaar in coma ligt.