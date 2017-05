Onbemand ruimtetoestel na mysterieuze missie terug op aarde

Het was niet de eerste vlucht van de Boeing X-37B, maar wel de langste. Het toestel maakte drie keer eerder een reis in de ruimte. De langste van drie eerdere missies in de minishuttle duurde 22 maanden. De X-37B maakte zijn eerste vlucht van acht maanden in 2010. Het ruimtetoestel oogt als een kleine versie van een spaceshuttle en is ongeveer 9 meter lang en 4,5 meter breed.



Rond het ruimtetoestel hangt een waas van geheimzinnigheid. De Amerikaanse luchtmacht meldde gisteren in een e-mail dat het toestel onder meer kan worden gebruikt om ruimtevaarttechnologie te testen, maar experts vermoeden dat het voor spionage wordt gebruikt. ,,Het meest waarschijnlijke is dat het toestel dient om een militaire basis in het buitenland te bespioneren of de verplaatsing van wapens te signaleren'', vertelt ruimtevaartjournalist Piet Smolders.