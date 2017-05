Onbewoond eiland in Grote Oceaan bezaaid met miljoenen stukjes plastic

Henderson Island is een van de meest afgelegen eilanden ter wereld en al honderden jaren onbewoond. Toch is het eiland in de Grote Oceaan bezaaid met bijna 38 miljoen stukjes plastic.

Onderzoekers maakten in 2015 een reis naar het eiland en schrokken van de grote hoeveelheid plastic die ze op het strand zagen liggen. Ze vonden flessen en dopjes, maar ook tandenborstels en zelfs de rode hotelletjes waar je mee speelt met Monopoly. Bijna al het afval op het eiland is van plastic.

Twee biologen vonden op een paar kilometer strand meer dan 53.000 stukjes plastic, zo werd gisteren in een rapport gepresenteerd. Naar schatting liggen er op alle zandstranden van het eiland 37,7 miljoen stukjes plastic, goed voor een totaalgewicht van 17,6 ton. Zeventig procent van de rommel ligt verborgen onder het zand. Iedere dag spoelen er 13.000 nieuwe stukjes plastic aan op het eiland. Ook spoelen er veel visnetten aan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Jennifer Lavers

Zorgelijk

,,De hoeveelheid plastic op het eiland is zorgelijk’’, zegt bioloog Jennifer Lavers die aan het onderzoek meewerkte. ,,Wat me vooral zorgen baart is het enorme tempo waarmee plastic zich ophoopt in oceanen, op stranden en in wilde dieren. De plasticproductie neemt alleen verder toe. De hoeveelheid stukjes op Henderson is gigantisch, maar er is nog zoveel meer.’’

Het plastic en de visnetten zijn een bedreiging voor de dieren op het eiland, stelt Lavers. Vooral landkrabben hebben er volgens haar last van, maar ook zeeschildpadden die eieren leggen en zeevogels die er broeden lopen gevaar. Zij kunnen verstrikt raken in netten of zelfs het plastic opeten, met alle gevolgen van dien.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Jennifer Lavers

Oceaanstroom

Maar waar komt al dat afval dan vandaan? De biologen denken dat er een grote oceaanstroom tegen de klok in langs Zuid-Amerika loopt. Die stroming zou het Zuid-Amerikaanse plastic naar Henderson hebben getransporteerd.