Onrust in Noord-Marokko: twintig arrestaties

Na een gewelddadige confrontatie tussen demonstranten en de politie in de Marokkaanse stad Al-Hoceima in het Rifgebied zijn in twee dagen tijd twintig mensen opgepakt. Dat hebben de Marokkaanse autoriteiten bekendgemaakt.

De onlusten begonnen vrijdagavond toen de politie een zoekactie begon naar de activist Nasser Zefzafi die het vrijdaggebed in de lokale moskee had verstoord. Hij is de leider van een protestbeweging die zich tegen de corruptie van de staat en de onderdrukking van de bevolking keert.

Volledig scherm Manifestanten tijdens de gewelddadige confrontatie met de politie, vrijdagavond in Al Hoceima. © AFP

Volledig scherm Leider van de protestbeweging Nasser Zefzafi vorige week tijdens een manifestatie in Al Hoceima, zeven maanden na de dood van visverkoper Mouhcine Fikri. © Reuters Zefzafi kon de stad ontvluchten met hulp van medestanders, die slaags raakten met de politie. Drie agenten en verschillende demonstranten belandden in het ziekenhuis. De gearresteerde betogers waren volgens de openbare aanklager een ,,bedreiging voor de nationale veiligheid''.

Zondagavond gingen zo'n 300 jongeren opnieuw de straat op, maar incidenten bleven uit, meldt het Franse persbureau AFP. De betogers scandeerden leuzen als 'corrupte regering', 'waardigheid' en 'wij zijn allen Zefzafi'. De betogers wilden naar het centrale plein in de stad trekken, maar werden tegengehouden door de massaal aanwezige ordediensten. Na ongeveer een uur tegenover elkaar te hebben gestaan op de Boulevard Tarik Ibnou Ziad verspreiden de jongeren zich over de stad.

,,We kunnen geen stap zetten, de politie is overal", verklaarde een militant telefonisch tegenover het Franse persbureau. Volgens hem vond in een ander deel van de stad hetzelfde scenario plaats tijdens een betoging met minder demonstranten.

In de buurstad Imzouren op zo'n 18 kilometer van Al Hoceima uitten honderden betogers ook op vreedzame wijze hun onvrede over de leefomstandigheden in de Rifstreek. 'Solidariteitsacties' waren er ook in de ruim 100 kilometer oostelijker gelegen stad Nador en zelfs in Tanger in het uiterste noordwesten van Marokko, Casablanca en in de hoofdstad Rabat. In laatstgenoemde stad namen volgens een betoger zo'n 300 personen deel aan een betoging.

Visverkoper

Sinds vorig jaar oktober is het onrustig in de noordelijk stad Al-Hoceima. Die maand overleed de visverkoper Mouhcine Fikri. Zijn lading vis was in beslag genomen en in de vuilniswagen gegooid omdat die buiten het seizoen en dus illegaal zou zijn gevangen. Fikri dook achter zijn koopwaar aan, maar kwam om toen de pletter in de vuilniswagen werd aangezet. De kwestie heeft tot felle protesten geleid, waaraan duizenden mensen meededen.

Rechtszaak

Het drama leidde tot een rechtszaak waarin elf verdachten terechtstonden onder wie de chauffeur van de vuilniswagen. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, moet een schadevergoeding van 33.000 dirham (2.749 euro) betalen aan de nabestaanden van Fikri en 5000 dirham (458 euro) aan de Marokkaanse staat. Het visbedrijf werd veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van 166.000 dirham (ruim 15.000 euro) aan de familie van Fikri.

Een vuilnisman en een visboer werden ook veroordeeld tot vijf maanden cel. De afgevaardigde voor de Zeevisserij, het afdelingshoofd van de delegatie van de Zeevisserij en een dierenarts kregen acht maanden cel voor vervalsing van een officieel document, valsheid in geschrifte en doodslag.