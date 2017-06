Ontvoeringszaak Bolt onderwerp staatsbezoek Vaticaanstad

De kwestie is vanochtend, tijdens het bezoek aan de Heilige Stoel, vrijwel zeker besproken in de besloten ontmoeting die het koningspaar had met staatssecretaris Parolin. Die Italiaanse kardinaal heeft goede contacten in Colombia, waar hij namens het Vaticaan betrokken was bij het vredesakkoord tussen de regering en rebellenbeweginging FARC.

Willem-Alexander en Máxima troffen Parolin vanochtend direct na de audiëntie bij paus Franciscus. Of ook met de kerkvorst gesproken is over het lot van de Spoorloos-makers is niet bekend. Het werd in elk geval niet genoemd in een officieel communiqué met gespreksonderwerpen die de persdienst van het Vaticaan na het staatsbezoek verspreidde.