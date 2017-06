Ook Franse minister van Defensie stapt op na controverse

Men­sen­rech­ten­hof: Russische homowet discriminerend

12:08 De Russische wet die 'propaganda' voor homoseksualiteit verbiedt, is discriminerend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) vandaag geoordeeld in een zaak die drie activisten hadden aangespannen.