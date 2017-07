Ook Hooggerechtshof zwakt inreisverbod Trump af

Het hof schaart zich zo grotendeels achter een federale rechter in Hawaï, die vond dat mensen die een grootouder, kleinkind, oom, tante, schoonzus, zwager, neef of nicht hebben in de Verenigde Staten, vrijgesteld zijn van het inreisverbod.

Wel is een andere uitspraak van de federale rechter van Hawaï voorlopig verworpen. Hij oordeelde namelijk dat er meer vluchtelingen zouden mogen komen in het geval van een inreisverbod. Door de uitspraak van het Hooggerechtshof zijn 24.000 vluchtelingen vooralsnog niet welkom. Het besluit van het Hooggerechtshof is tijdelijk, aangezien er al een beroepszaak loopt tegen het inreisverbod.

Zes landen

Het Amerikaanse inreisverbod ging op 1 juli in en geldt voor mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Zij mogen de VS voorlopig niet in, tenzij ze 'banden met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk.

Trump heeft zijn omstreden voorstel, dat hij per presidentieel decreet invoerde, al verschillende keren moet afzwakken. Zo oordeelde een rechter in Richmond al in mei dat het verbod discriminatie op basis van religie was. Ook dat oordeel werd door het Hooggerechtshof bevestigd.