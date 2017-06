Ook MI5 kan de aanslagen nu niet meer stoppen

Vijf aanslagen werden er de afgelopen twee maanden voorkomen in Groot-Brittannië. Meer dan 500 onderzoeken naar actieve ‘plots’ lopen nog. In die zaken zijn zeker 3000 verdachten. De druk op de Britse geheime dienst MI5 en de politie is enorm.

Die druk loopt zo hoog op, dat er nu al drie grote aanslagen tussendoor zijn geglipt in drie maanden tijd. Bij de aanslagen in Londen (maart) en Manchester (twee weken geleden) bleken de daders al op de radar van de politie en de inlichtingendiensten te staan of te hebben gestaan.

Maar Khalid Masood (Londen) werd van de lijst afgevoerd als ‘randfiguur’. Salman Abedi (Manchester) stond niet op de lijst met 3000 topverdachten, maar op een nog grotere lijst met 20.000 potentiële verdachten. Dat hij op en neer naar Libië reisde en daar contact had met IS, bleef onopgemerkt. Over de daders van de aanslag in Londen gisteravond is nog niets bekend.

De Britse diensten maakten die aantallen verdachten plots vorige week bekend om de inwoners van het eiland van de omvang van de dreiging te doordringen. Andere cijfers die dat ondersteunen: vanuit Groot-Brittanië zijn zeker 800 jihadisten naar het strijdgebied in Syrië en Irak vertrokken, de helft van hen zou inmiddels weer terug zijn. Of zijn spijtoptant zijn of nog steeds geradicaliseerd is niet altijd duidelijk, sommigen kunnen nog een dreiging vormen.

IS roept op

Zeker nu IS terrein aan het verliezen is in Syrië en Irak. De leiders van de terreurgroep roepen hun aanhangers al maandenlang op hun strijd op andere plekken te voeren. Wie er niet in slaagt naar het kalifaat te komen voor de jihad, moet dan thuis maar dood en verderf zaaien door het plegen van aanslagen: met bommen, busjes en messen.

Sommige plots lijken direct vanuit IS te zijn gestuurd: de bom en zelfmoordaanslagen in Parijs en Brussel. Anderen zijn vooral door IS geïnspireerd: de daders pakken simpelweg een busje of vrachtwagen en rijden op mensen in (Nice, Berlijn, Londen). De dader van Manchester had contacten met IS in Libië, maar het is nog onduidelijk in hoeverre hij is geholpen bij het maken van zijn bom.

Nieuwe basis