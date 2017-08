Oostenrijkse feesttent stort in: 2 doden en 50 gewonden

Vermist jongetje mogelijk te zien op video Barcelona

11:16 De familie van een Brits-Australisch jongetje is op zoek naar hem nadat er na de aanslag in Barcelona nog geen spoor van hem is. Terwijl de eerste namen van doden in Barcelona door de lokale overheid bevestigd worden is er bij de familie Cadman niets bekend over het lot van hun Julian. Internetters wijzen op het trieste beeld van een jongetje op videobeelden dat aan de beschrijving van de 7-jarige lijkt te voldoen.